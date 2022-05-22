عبدالمنعم سعيد: إصلاح الجهاز الإداري للتعامل مع الصناعة والقطاع الخاص ضروري

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الصناعة والقطاع الخاص، هما القوة الفارقة بين التخلف والتقدم، كما أن التجارب بعد الحرب العالمية الثانية تثبت ذلك، موضحًا أن هناك خلل في الصناعة والقطاع الخاص في مصر، كما أن تطوير إدارة القطاع الخاص، مسألة مهمة، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والإعلامي نشأت الديهي، والذي يعرض على شاشة «TeN».

من الضروري إصلاح الجهاز الإداري للدولة للتعامل مع الصناعة والقطاع الخاص

أضاف «سعيد»، أنه من الضروري إصلاح الجهاز الإداري للدولة للتعامل مع الصناعة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن ترتيب مصر 114 من 190 دولة، وهناك مناطق صناعية ولا يتكالب عليها الصناع، «القضية ليست ضرائب ولكن عشرات الأمور مثل الرسوم والإجراءات التي تجعلنا نعود إلى كيفية دخول السوق فجميع هذه الأشياء معوقة»، مشيرا إلى أن القوانين لا تجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كامل.

القطاع الخاص محرك للنشاط الاقتصادي لخلق فرص العمل

أشار المحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الخاص عنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسي للدولة في العديد من المشروعات القومية، ومحرك للنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، موضحًا أن الدولة في السنوات الأخيرة قامت بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.