عبدالمنعم سعيد: قمة العلا مثلت نقطة فارقة في تهدئة أوضاع الدول العربية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن التحركات الأخيرة في المنطقة العربية، جاءت انعاكسا لما حدث في قمة العلا، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير 2021، التي مثلت نقطة فارقة في تهدئة الأوضاع، وإعادة العلاقات لطبيعتها بين مختلف الدول العربية.

سعيد: حركة التاريخ لها نوعا خاصا من التراكمات

أضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ملف الغاز والطاقة، أصبح محورا مهما في تقريب العلاقات بين دول المنطقة، خاصة في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن حركة التاريخ لها نوعا خاصا من التراكمات عبر فترات زمنية متعددة.

أغلب الدول العربية عانت من الفوضى والحروب الأهلية

أوضح أن العقد الماضي، عانت أغلب الدول العربية من الفوضى والثورة والحروب الأهلية، في إطار سعي القوى الفاشية للهيمنة على دول المنطقة، «منذ عامين بات هناك توجه عكسي لهذا الاتجاه المتراجع على مستوى المنطقة، بعد شيوع فكرة الإصلاح».

واستطرد: «بداية من 2015، تبنت مصر والسعودية رؤية 2030، وأصبح بداخل الدول العربية فيه إصلاح اقتصادي ودبلوماسي والتعليم والصحة، وجاء التوقيع الرباعي خلال قمة العلا المقامة في عام 2021، نقطة فارقة في تهدئة دول المنطقة».

وتابع: «لأول مرة يجتمع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة 9 دول عربية في وقت واحد، كما أن وصول دول شرق المتوسط، لاتفاق بخصوص التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط سيؤدى إلى تهدئه الأوضاع، ما سيعود على دول المنطقة من نجاحات وفوائد».