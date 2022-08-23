تطورات قضية صيدلانية الإسماعيلية.. تكليف فريق من المحامين لمتابعتها

قال الدكتور صفوت عبدالمقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، إن النقابة كلفت مجموعة من المحامين، لمتابعة قضية الاعتداء على فاطمة إبراهيم، المعروفة بـ«صيدلانية الإسماعيلية».

وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة تتابع من كثب واقعة صيدلانية الإسماعيلية منذ لحظة وقوعها ونقل الطبيبة إلى المستشفى، ثم نجاح أجهزة وزارة الداخلية في القبض على المتهم.

نقيب الصيادلة: جهود الداخلية لاتنقطع لحماية الوطن

وأصدرت نقابة صيادلة الإسماعيلية بيانًا رسميًا قبل ساعات نُشر على صفحتها على «فيسبوك»، قالت فيه إن جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن لا تنقطع من أجل حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

ووجه نقيب الصيادلة في الإسماعيلية الشكر للواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، وضباط المباحث الجنائية على جهودهم في سرعة ضبط المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية وسرقتها بالإكراه.

القبض علي المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أمس الاثنين القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء علي صيدلانية الإسماعيلية، وسرقتها بالإكراه والفرار هربًا من المدينة إلى القاهرة.

وقال البيان إن أجهزة الأمن وبعد تتبع لتحركات المتهم نجحت في تحديد مكان اختبائه بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث في مدينة نصر بالقاهرة.

ونجحت مأمورية لمباحث الإسماعيلية في القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط نجل عمه وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه.