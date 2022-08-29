زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سومطرة بإندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة «سومطرة» قرب مدينة باريامان في إندونيسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال كان على عمق 11.9 كيلومتر، وفقا لما ذكرته قناة «نيوز آسيا».

زلزال قبالة سواحل روسيا

وفي 23 أغسطس الجاري، ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل إندونيسيا، فيما لم تسجل السلطات وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه، قال مركز «جي.إف.زد لبحوث علوم الأرض» الألماني، إن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية.

الفرار من الزلزال

ووقع الزلزال في ذلك الوقت قرب مقاطعات «بنجكولو» و«جنوب سومطرة» و«لامبونج»، فيما دفع الزلزال المواطنين في جنوب سومطرة وبنجكولو إلى الفرار من منازلهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.