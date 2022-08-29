تمثال ينهي حياة طفلة إيطالية في «ميونيخ» .. ومصرع آخرين في حادث بروسيا

شهدت ألمانيا وروسيا، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثين أسفرا عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، أحدهما أدى إلى سحق تمثال رخامي لطفلة إيطالية.

ولقيت طفلة إيطالية تدعى «لابينيا»، تبلغ من العمر «7 سنوات»، مصرعها جراء سقوط تمثال رخامي وزنه 200 كيلوجرام، مثبت على عشب حديقة فندق، كانت تقضي فيه عطلة مع والديها بمدينة «ميونيخ» الألمانية.

ميل التمثال البالغ ارتفاعه 1.40 متر فجأة

من جانبه، أشار مصدر بشرطة «ميونيخ» الألمانية، إلى فتح تحقيق في الحادث، وكانت «لابينيا» تلعب بجوار التمثال البالغ ارتفاعه 1.4 متر، حين مال فجأة وسقط فوقها تماما.

ووقعت الحادث تحت أنظار والد الطفلة ميشيل تريماتيرا، المحام المعروف في نابولي، الذي حاول إنقاذها ورافقها إلى أقرب مستشفى.

مصرع 5 أشخاص بينهم طفلان في تصادم سيارتين في «أمور» الروسية

من جانبها، قالت بلانتينا بوجي، والدة الطفلة، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كنت يا ابنتي لافينيا، وستبقين ملاكنا دائماً يا حب حياتنا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال فرانشيسكو أمبروسينو عمدة «بونزا» الواقعة في منطقة لاتسيو الإيطالية، على «فيسبوك»، إنه حزين بسبب الأخبار

وفي روسيا، لقى 5 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في تصادم سيارتين في «منطقة أمور» إحدى الكيانات الفدرالية الواقعة في منطقة الشرق الأقصى للبلاد.

وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الحادث وقع على الطريق السريع في منطقة «شيمانوفسكي»، بين سيارات تويوتا فونكارجو وميتسوبيشي فوسو.