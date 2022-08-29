إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بـ«لوس أنجلوس».. أحدهم حالته حرجة

أصيب 6 أشخاص «4 رجال وامرأتان» بينهم حالة خطيرة، جراء إطلاق نار في حانة مزدحمة في مدينة «لوس أنجلوس» جنوبي غربي ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، صباح أمس الأحد، بالتوقيت المحلي.

شجار نشب بين عدة أشخاص في حانة «هوليداى بار»

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 25 عاما وتم اعتقاله، فيما قال شهود عيان للشرطة إن شجارا نشب بين عدة أشخاص في حانة «هوليداى بار» بحي بويل هايتس، عندما سحب الرجل مسدسه وأطلق النار على الحشد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي مدينة «ستوكتون» الواقعة شمال كاليفورنيا، أصيب 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و 28 و 32، أمس الأول السبت خلال إطلاق نار بين مجموعتين في معبد للسيخ حيث كان يقام حدث.

إطلاق نار في معبد للسيخ يسفر عن إصابة 3 أشخاص

وقالت إدارة «شرطة ستوكتون»، أمس الأحد، في بيان، إن قوات الأمن استجابت لتقارير عن إطلاق نار على المعبد، وعثروا على الضحايا الثلاثة الذين قتلوا بعد شغب مع مجموعة أخرى أسفر عن تبادل لإطلاق النار.

وأجرت الشرطة الأمريكية البحث عن رجلين مشتبهين في حادث إطلاق النار، فيما قالت الشرطة إن الضحايا والمتهمين المجهولين من السيخ، وفقا لما ذكره موقع «سان ديجو يونيون تربيون»