عودة العلاقات الدبلوماسية بين «كاراكاس» و«بوجوتا».. ومناظرة رئاسية بالبرازيل

شهدت قارة أمريكا الجنوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث سياسية مهمة، كان من أبرزها، إعادة فنزويلا وكولومبيا، العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل، فيما شهدت البرازيل، أول مناظرة قبل الانتخابات العامة، المقررة في البلاد في أكتوبر المقبل.

وأعلنت فنزويلا وكولومبيا، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل بعد قطيعة دامت 3 سنوات، مع تشكيل حكومة يسارية جديدة في بوجوتا برئاسة، جوستافو بيترو.

بينيديتي يصل إلى «كاراكاس» لتقديم أوراق اعتماده إلى الحكومة الفنزويلية

ووصل سفير كولومبيا المعين في فنزويلا، أرماندو بينيديتي، إلى العاصمة «كاراكاس»، أمس الأحد، لتقديم أوراق اعتماده إلى الحكومة الفنزويلية، لإعادة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وكان في استقبال بينيديتي نائب وزير الخارجية الفنزويلي راندر بينا راميريز.

وقال «بينيديتي»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عند وصوله إلى العاصمة الفنزويلية، إن العلاقات مع فنزويلا ما كان ينبغي قط أن تنقطع، مضيفا: «نحن إخوة والخط الخيالي لا يمكن أن يفصلنا»، وفقا لما ذكرته قناة «في تي في» الفنزويلية.

بينيديتي: أكثر من 8 ملايين كولومبي يكسبون قوتهم من التجارة مع فنزويلا

وأصر الدبلوماسي الكولومبي، على الأولوية التي سيعطيها الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لتنظيم التجارة الثنائية بين البلدين، مؤكدا: «سنبحث عن منطقة اقتصادية، وتمديدات ضريبية وتشريعات تسمح لبوجوتا بالاستثمار في الأعمال التي تؤثر على تنمية المنطقة».

راميريز: العلاقات التاريخية بين البلدين تدعو للعمل معا من أجل سعادة الشعبين

وقال بينيديتي، إن أكثر من 8 ملايين كولومبي يكسبون قوتهم من التجارة مع فنزويلا، وهذا هو أحد أهم أسباب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال راميريز، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعو للعمل معا من أجل سعادة الشعبين.

وكان بيترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلنا في 11 أغسطس الجاري عزمهما إعادة العلاقات الدبلوماسية، وبالإضافة إلى تبادل السفراء، ستشمل عملية التطبيع بين البلدين إعادة فتح الحدود بين البلدين التي ظلت مغلقة إلى حد كبير أمام المركبات.كما أعلن البلدان، نيتهما إعادة العلاقات العسكرية.

اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الدستور التشيلي في «ساحة إيطاليا»

وفي تشيلي، تبادل مؤيدو ومعارضو مسودة الدستورالجديد وسط عاصمة البلاد «سنتياجو»، الشتائم وتراشقتا بالحجارة في ساحة باكويدانو «ساحة إيطاليا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصلت مسيرة دراجين يؤيدون إقرار الدستور الجديد الذي سيكون موضع تصويت في 4 سبتمبر المقبل، إلى الساحة واصطدمت المسيرة بمظاهرة أخرى نظمها أشخاص يعارضون الدستور الجديد قدموا من قرى على أحصنة وعربات، فيما ضُرب بعض الدرّاجين بالعصي.

رئيس البرازيل: دا سيلفا قاد أكثر الحكومات فسادا على الإطلاق

وفي البرازيل، تبادل المرشحان الرئيسيان للرئاسة، الرئيس الحالي، جايير بولسونارو والرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاتهامات بالفساد وتشكيل خطر على الديمقراطية.

وقال بولسونارو في أول مناظرة رئاسية قبيل الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، إن دا سيلفا، قاد أكثر الحكومات فسادا على الإطلاق، واستشهد الرئيس الحالي، بفضيحة العقود المبالغ فيها مع شركة «بتروبراس» النفطية، وفقا لما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال دا سيلفا في المناظرة، التي شارك فيها 6 مرشحين على قناة «باند» التليفزيونية، إنه يجب عدم نسيان ما فعلته حكومته لأنها بذلت قصارى جهدها للحد من الفقر.