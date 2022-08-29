الحالات التي يحق للزوجة فيها طلب الطلاق للضرر.. أبرزها عدم الإنفاق والعنف

تعتبر دعاوى الطلاق من أكثر القضايا انتشاراً داخل محاكم الأسرة، حيث تلجأ معظم الزوجات للطلاق بعد أن تبغض العيش مع شريك حياتها لأسباب تخصها، أو عندما يقع عليها ضرر لم تعد تتحمله، فتلجأ للقضاء لتنهي الرباط المقدس الذي جمعهم، فبعد وصول الطرفين لطريق مسدود تطلب الزوجة الطلاق للضرر، وكثيرًا ما تتساءل الزوجة هل يحق لها طلب الطلاق لهذا السبب أم لا؟، وخلال هذا التقرير ستجيب «الوطن» على ما يدور في عقول النساء من تساؤلات، وعن الحالات التي يحق لها فيها طلب الطلاق للضرر.

الإيذاء النفسي أو الجسدي

يقول المحامي علي حمودة المحامي المختص في الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة، إنه يحق للزوجة إقامة دعوى طلاق للضرر في حال وقوع ضررعليها، وإثباتها لذلك الضرر، ووقتها يحق لها الطلاق بحكم من المحكمة، دون المساس بأي حق من حقوقها، ولكن القانون شرع حالات يحق للزوجة فيها إقامة دعوى طلاق للضرر، ويأتي ذلك بعد تعرضها للإيذاء النفسي أو الجسدي سواء بالقول أو بالفعل، من قبل الزوج.

أبرزها تعرض الزوجة للضرب

وأوضح المحامي أنه يحق للزوجة أن تتقدم بدعوى طلاق للضرر، وفي حال توافر أي حالات منهم يحكم القاضي لها بعد إثباتها الضرر الذي ذكرته في الدعوى وبناء عليه طلبت الطلاق، ويأتي أبرز هذه الحالات والأكثر شيوعًا، هو تعرض الزوجة للضرب أو الإهانة اللفظية والسب، أو تعرضها للإيذاء النفسي من قبل زوجها، ويكون ذلك على يد شهود شهدوا على هذا الاعتداء، حينها يحق لها التقدم بطلب الطلاق للضرر، لأنها متضررة من الزيجة.

الطلاق لعدم الإنفاق

وأضاف المحامي أن أكثر الأمور الجدلية التي تكون سببًا للطلاق للضرر هي، الطلاق لعدم الإنفاق، فعدم إنفاق الزوج على زوجته، هنا يحق لها الطلاق للضرر بالإضافة لحبس الزوج مدة لا تزيد عن 3 سنوات، بعد إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات التي صدرت للزوجة، مضيفًا أن هجر الزوج لزوجته، يعطيها الحق في طلب الطلاق للضرر، أي أنه إذا قام الزوج بهجر زوجته مدة تزيد عن الـ6 أشهر، يحق للزوجة حينها طلب الطلاق للهجر، وذلك بعد أن تثبت للمحكمة عن طريق الشهود، بأنه يهجرها هذه المدة.

الزواج من أخرى

وأشار المحامي إلي أنه يحق للزوجة طلب الطلاق لتضررها من سفر زوجها للخارج، وذلك في حالة استمرار سفره وتغيبة عنها مدة أكثر من سنة، وذلك بعد إثبات صحة حديثها عن طريق شهادة التحركات الخاصة به، ويحق لها الطلاق في حالة استحكام الشقاق والخلاف بينهما، وذلك في حالة إرساله إنذار طاعة لها، يكون من حقها رفع دعوى طلاق للشقاق، وفي حالة زواجه من أخرى، ونوه في ختام حديثه إلى أنه ليس كل ضرر تقيم به الزوجة دعوى، وتثبته يحق له طلب الطلاق به.