بائع متجول يدفع حياته ثمنا لمعاكسة شقيقتين في سوهاج

اعتادت آذان الشقيقتين «د.ح» ،ذات العشرين عاما و«س.ح» ذات التسعة عشرة عاما، بمحافظة سوهاج، أن تلتقطا كلمات لا تروق لهما من الباعة والزبائن، أثناء عملهما كباعتين جائلتين بميدان العارف بالله، أحد أشهر ميادين محافظة سوهاج، الذي يعد من أكثر الميادين التجارية بالمحافظة، ويفترشه الباعة الجائلين بعد تطويره .

عمل الشقيقتين بميدان العارف بسوهاج

تقتطع الشقيقتان جزءا من الميدان لافتراش بضاعتهما التي تختلف باختلاف الفصول مابين أدوات منزلية «رفايع» وإكسسوارات وتارة تين شوكي وذرة، وكل ما يمكن بيعه لتنفق الشقيقتان من الربح على حياتهما.

سلاح أبيض بالفرش

نظرا لحداثة سنهما وملامحهما الجميلة فقد اعتادتا على سماع عبارات الغزل من بعض الباعة والزبائن، بينما كان يعاملهم الآخرون كأهل لهم ، ولكن نظرا لتعرضهم للمضايقات فقد وضعت الشقيقتان سلاحا أبيض «سكين» بين طيات بضاعتهما تحسبا لأي عارض وفقا لاعترافاتهما أمام الجهات المختصة بمحافظة سوهاج.

بداية المشاجرة

قرر المدعو (خ.أ ) بائع جائل يجاورهم بميدان العارف بالله أن يلقى عبارات الغزل على مساعمهما ولكن وفقا لقولهما «زودها خالص وكان بيتحرش في كلامه» بل حاول ملامسة إحداهما وفقا لقولهما أمام الجهات المختصة لتنشب مشاجرة بين الثلاثة، استلت خلالها إحدى الشقيقتين سلاحهما الأبيض وانهالت عليه للدفاع عنها وعن شقيقتها ثم أكملت شقيقتها طعنه بعدما استعانت بالسلاح الأبيض منها.

نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام

تركتاه جثة هامدة، فوفقا لقول الشقيقة الكبرى أمام جهات التحقيق المختصة: «مفوقتش غير وسامعه صوت دى جابت بطنه وشوفت دمه وهو واقع وإستنيت البوكس لما جه وروحنا معاهم كنا بندافع عن نفسنا».

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام التي تجاور الواقعة

7 سنوات لكل من الشقيقتين

وتم ضبط الشقيقتين وتحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أسدلت الستار على الواقعة بمعاقبة الشقيقتين بالسجن المشدد 7 سنوات، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد الأمير، وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين، لاتهام الشقيقتين بقتل شخص طعنا بدائرة قسم أول سوهاج في شهر أبريل من العام الحالي 2022.