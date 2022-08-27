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حبس سيدة وشقيقها 4 أيام ضبطا بحوزتهما نصف كيلو حشيش في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
05:50 م | السبت 27 أغسطس 2022
جوهر مخدر الحشيش

جوهر مخدر الحشيش

أمرت الجهات المختصة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، بحبس المدعوة «ع ع ع» سن 37 عاما وشقيقها المدعو «م. ع ع» سن 30 عاما «له معلومات جنائية»، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وذلك لاتهامهما بتجارة المواد المخدرة «جوهر مخدر الحشيش» بقصد الإتجار.

ضبط المتهمين

وكانت قد تمكنت مديرية أمن سوهاج ومباحث قسم شرطة مركز جرجا بمحافظة سوهاج من ضبط المتهمة وشقيقها وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «جوهر مخدر الحشيش» تقدر بنصف الكيلو.

وكانت قد وردت معلومات لمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بوجود نشاط إجرامي للمتهة وشقيقها بدائرة القسم وبتكثيف التحريات ثبت صحة المعلومات، وتم استئذان الجهات المختصة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج وتمكنت قوة أمنية بإشراف  اللواء محمد زين مدير مباحث مديرية أمن سوهاج والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث مركز جرجا بمحافظة سوهاج والرائد أحمد الصاوي معاون أول مباحث مركز شرطة جرجا والنقيب أحمد العش والنقيب إبراهيم مطاوع والنقيب عبد الصمد محمد بمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من مداهمة محل سكن المتهمة وشقيقها.

ضبط نصف كيلو حشيش

وبمداهمة مسكن المتهمة وشقيقها تم العثور على 6  فرش حشيش يبلغ وزنهم نصف كيلو، ليتم ضبط المتهمة وشقيقها وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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