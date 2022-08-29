أسعار السمك اليوم 29 أغسطس 2022 في سوق العبور.. تبدأ من 20 جنيها

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن أسعار السمك اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عمليات البحث عبر محرك «جوجل» عن سعر المأكولات البحرية، فالغالبية العظمى يفضلون تناولها في بداية الأسبوع لمد الجسم بالكثير من العناصر المفيدة، كونها مصدرًا غنيًا بالبروتين وقليل الدهون، فضلًا عن احتوائها على الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

واليوم الإثنين 29 أغسطس، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السمك اليوم منها البلطي وباقي الأنواع الأخرى من أسماك البحر، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها الموقع على مدار الساعة.

أسعار السمك اليوم

سجلت أسعار السمك اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سوق السمك، وتحديدًا في حلقات سوق العبور وذلك وفق جولة أجرتها «الوطن»، وجاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في سوق العبور

- سعر كيلو الفيليه البلطي يتراوح بين 30 و160 جنيهًا للكيلو.

- سمك السردين، يختلف سعره حسب الحجم ويبدأ المجمد من سعر 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البوري يختلف بحسب النوع، فهناك نوعان في سوق العبور، الأول يتراوح من 40 إلى 56 جينهًا للكيلو، والثاني من 70 إلى 84 جنيهًا.

- سعر كيلو الجمبري، يختلف حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، وتبدأ أسعاره من 65 جنيهًا وتصل لـ245 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري المجمد يتراوح من 90 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو سمك السبيط يتراوح من 90 إلى 200 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو الكابوريا أيضًا يُحدد حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، ويتراوح بين 24 و64 جنيهًا.

- سعر سمك المكرونة المجمدة يتراوح من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة السويسي يتراوح من 60 إلى 86 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك الثعابين البلدي يتراوح بين 50 و200 جنيه للكيلو.

- سعر سمك البلطي الأسواني يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، أما السمك البلطي العادي فهناك نوعان الأول يتراوح بين 30 و35 جنيهًا أما النوع الثاني فيتراوح بين 25 و29 جنيهًا.