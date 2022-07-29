دراسة تكشف أرباح تجارة السمك.. تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا

يفضِّل المصريون تناول وجبات الأسماك الطازجة التي تعد أطباقا رئيسية لسكان المحافظات الساحلية، وكذلك أهالي الدلتا والصعيد، سواء كانت أسماكا نيلية أو بحرية نظراً لتعدد فوائدها الغذائية، وبالتالي فإنَّ أي مشروع لتجارة السمك سيلاقي إقبالاً كبيراً نظراً لارتفاع الطلب المحلي.

350 ألف جنيه صافي أرباح مشروع تجارة السمك

كشفت دراسة جدوى استرشادية صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لـ مشروع تجارة السمك إلى حوالي 350 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مع توقعات بنمو الأرباح لتصل إلى 500 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

3 ملايين جنيه إيرادات سنوية من تجارة الأسماك الطازجة

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ الإيرادات المتوقعة من بيع السمك الطازج تصل إلى 2,1 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بحجم إيرادات سنوي لا يقل عن 3 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس.

4 عمال لمشروع تجارة الأسماك

وأشار الجهاز في دراسته إلى أنَّ مشروع تجارة الأسماك يتطلب تشغيل 4 أفراد كعمالة منتظمة، فيما تقدر التكاليف الاستثمارية لبدء النشاط التجاري بحوالي 222 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى، يتم تمويل 65% منها عبر الحصول على قروض بنكية بضمان المشروع بفائدة أقل من 5% والسداد على فترة تصل لـ5 سنوات.

كما كشف عن أبرز مميزات مشروع تجارة الأسماك الطازجة، من قصر متوسط فترة استرداد تكاليف المشروع، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع معدل العائد الداخلي الذي يقترب من 8 أضعاف النفقات، وسرعة الدوران للطلب المتزايد على الأسماك بمختلف أنواعها والإقبال على استهلاكها.

وتابعت الدراسة «لا تتطلب تجارة الأسماك الطازجة الكثير من المعدات والآلات، وبالتالي انخفاض التكاليف، فلا يحتاج صاحب المشروع سوى للأسماك الطازجة والمأكولات البحرية بأنواعها»، مؤكدة أهميته لتوفيره فرص العمل و​استغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.