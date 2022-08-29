«العربية»: واشنطن والدول المعنية بالاتفاق النووي رفضت إغلاق التحقيق مع إيران

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤول أمريكي، لم تذكر اسمه، إنَّ واشنطن والدول المعنية بالاتفاق النووي رفضت طلب إغلاق التحقيق مع إيران، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

الوكالة الدولية: لن نغلق التحقيق

وسبق أنَّ أعلن رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لن تغلق التحقيق مع الجهات الإيرانية، في حال التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زارت إيران قبل أشهر قليلة، وخلال التفتيش على بعض منشآتها النووية، تم العثور على آثار لمادة اليورانيوم، وطلبت الوكالة من إيران الرد على أسباب وجود آثار اليورانيوم إلا أنَّ الوكالة في تقريرها الأخير قالت إن إيران لم تكن متعاونة معها وأنه لم يتم الرد على أسئلة الوكالة.

فصل كاميرات الوكالة الدولية

وانتقدت طهران تقرير الوكالة وأعلنت أنه غير محايد وأنها تعاونت من جانبها، وفي أول رد فعل لإيران على تقرير الوكالة، فصلت كاميرات الوكالة في منشآتها النووية، وهي كاميرات وضعتها الوكالة لمراقبة العمل داخل المنشآت النووية الإيرانية.