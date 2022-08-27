طهران: أمريكا ليس أمامها خيار سوى قبول الاتفاق النووي

شهدت الساحة الإيرانية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، تصريحات مسؤول إيراني رفيع المستوى حول عدم وجود خيار أمام «واشنطن» وأوروبا، سوى قبول الاتفاق النووي مع بلاده، فيما أعلن رئيس منظمة «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي، بدء إنشاء وحدة تحلية مياه البحر في محطة «بوشهر» الكهرذرية.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، إنه لا يوجد أمام «واشنطن» وأوروبا أي خيار آخر، سوى قبول الاتفاق النووي مع بلاده، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «رضائي» أن سياسة حكومة إبراهيم رئيسي الخارجية تستخدم كل القدرات الموجودة في العلاقات الخارجية، وتتبنى سياسة متوازنة، مشيرًا إلى نجاحات في السياسة الخارجية الإيرانية في الأشهر الأخيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

الوحدة الأولى من مفاعل «بوشهر» تنتج 52 مليار كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية

وأمس الجمعة، أعلن رئيس منظمة «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي، بدء إنشاء وحدة تحلية مياه البحر في محطة «بوشهر» الكهرذرية، بطاقة 70 ألف متر مكعب، مشيرًا في كلمة ألقاها في مراسم صلاة الجمعة في «بوشهر»، إلى أن الوحدة الأولى من المفاعل أنتجت حتى الآن 52 مليار كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية، وزودت بها شبكة الكهرباء الوطنية «ما يعادل 85 مليون برميل من النفط».

وأضاف «إسلامي»، حول تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمفاعل بوشهر النووي، أن المشروع شهد ركودًا في السابق لكنه عاد مجددًا إلى الواجهة وسيعود بالمزيد من التطور على البلاد.

شائعة مقتل جنرال إيراني

وفي سياق آخر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل جنرال إيراني يدعى «سردار أكبر جلوج مرد»، خلال الضربات الأمريكية الأخيرة على مقرات «الحرس الثوري الإيراني» في دير الزور السورية، كما نشرت صورة للجنرال الإيراني،، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن الخبر لا أساس له من الصحة.

والخميس الماضي، أعلنت «واشنطن»، مقتل 4 عناصر من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، جراء ضربات أمريكية، ردًا على قصف صاروخي أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في المنطقة.