قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.. 5 أصناف جديدة

أرسلت وزارة التموين، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، لمنافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، إذ ضمت قائمة الشهر المقبل، عدد 5 سلع جديدة تم إدراجها على منظومة صرف السلع لحاملي البطاقات، التي يتزامن صرفها مع زيادة التموين الجديدة المقررة بـ100 جنيه شهريا، للأسر الأولى بالرعاية فقط.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

حددت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، التي بدأت مخازن الجملة التابعة للوزارة، والبالغ عددها 1500 مخزن، في صرفها لمنافذ البقالين استعدادا لبدء صرفها يوم الخميس المقبل، ضمن المقررات الشهرية لحاملي البطاقات التموينية، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

12- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع التموينية

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو (أنواع) 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو (أنواع) 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2 جنيه.

ومن المقرر أن تصرف منافذ بقالي التموين من بين قائمة السلع الزيادة التموينية الجديدة المقررة لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، بقمية 100 جنيه شهريا في صورة سلع تموينية، كدعما استثنائيا لمدة 6 أشهر.