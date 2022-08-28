كل ما تريد معرفته عن بون الخبز.. يدون عليه رسالة زيادة بطاقات التموين

قررت وزارة التموين، أن يتضمن بون الخبز على الرسالة الخاصة بالزيادة على بطاقات التموين من خلال رسالة سيتم طباعتها على البون الذي يتسلمه المواطن صاحب بطاقة التموين بعد عملية صرف الخبز يوميا.

كل ما تريد معرفته عن بون الخبز ورسالة زيادة بطاقات التموين

ويحتوي بون الخبز بعد عملية الصرف اليومي لحصة بطاقات التموين من الخبز على مجموعة من البيانات الأساسية، إلا أنه بداية من شهر سبتمبر المقبل سيتضمن رسالة جديدة للأسر المستحقة للزيادة على بطاقات التموين والمقرر صرف لهم 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إذ يحتوي بون صرف الخبز على البيانات التالية:

- تاريخ ووقت عملية صرف الخبز.

- رقم المخبز المصروف منه حصة الخبز واسم صاحب المخبز.

- رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

- عدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

- الأرغفة المصروفة.

- النقاط المستحقة.

- باقي الحصة الشهرية.

- المبلغ المدفوع.

- رسالة إقرار 100 جنيه سلع زيادة شهريا لدة 6 أشهر تصرف من منافذ البقالين.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد للحكومة في العلمين، عن أنه سيتم إرسال رسالة على بونات صرف الخبز للأسر المستحقة للدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والبالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر للفئات التالية:

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

ومؤخرا اعتمدت وزارة التموين على بونات صرف الخبز لإرسال تعليمات الوزارة الخاصة بتحديث بيانات بطاقات التموين، إذ تم إرسال مجموعة من التعليمات عبر بونات صرف الخبز شملت الرسائل التالية لأصحاب البطاقات:

- تقدين بيان بالدخل الشامل للأسرة.

- تقديم تقرير بعدم امتلاك سيارة حديثة بعد موديل 2018.

- تقديم الأرقام القومية لأفراد البطاقة.

- تسجيل رقم الموبايل على البطاقة باسم رب الأسرة.