آخر موعد لتحديث بطاقات التموين.. مد مهلة إضافة رقم الهاتف لنهاية سبتمبر

أعلنت وزارة التموين عن آخر موعد لتحديث بطاقات التموين والمحدد بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة إضافة رقم الهاتف المحمول شهرا إضافيا لتنتهي المهلة 30 سبتمبر المقبل بدلا من انتهائها 30 أغسطس.

مد المهلة يستهدف التيسير على أصحاب البطاقات التموينية

وقالت وزارة التموين، في بيان لها، إن آخر موعد لتحديث بطاقات التموين سواء في المكاتب والإدارات التموينية أو عبر المنصات الرقمية «موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية» هو 30 سبتمبر المقبل، وذلك تيسيرا على أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا تسجيل رقم الموبايل على البطاقة في المهلة السابقة التي حددتها الوزارة ممن تسلموا رسالة تسجيل الرقم عبر بونات صرف الخبز.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين من موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين إتمام تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين من خلال موظفي المكاتب التموينية أو عبر المنصات الرقمية، ولعل أسهل الطرق لتسجيل رقم الموبايل تتم عبر موقع دعم مصر باتباع الخطوات التالية:

1- فتح الرابط الرسمي للموقع من هنـــا.

2- تظهر خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا على كارت البطاقة.

3- بالضغط على التالي تظهر خانة أخرى ليتمّ كتابة رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين بها.

4- يرسل موقع دعم مصر رسالة تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.

وطمأنت وزارة التموين أصحاب البطاقات ممن يظهر لهم رسالة عبر موقع دعم مصر تفيد أنه جارٍ مراجعة الرقم، بأن سيستم موقع دعم مصر يقوم بمراجعة الرقم مع شركة الاتصالات للتأكد من أن الرقم مسجل باسم رب الأسرة لدى شركة المحمول.