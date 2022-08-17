أسعار السلع التموينية الجديدة في منافذ البقالين.. أبرزها التونة والدقيق

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية الجديدة، التي أعلنت عن توفيرها لأصحاب البطاقات التموينة بداية من شهر سبتمبر المقبل، مع صرف مقررات الشهر، إذ زادت قائمة السلع إلى 4 سلع غذائية جديدة، هي «الدقيق بنوعين والتونة والطحينة والمربى».

أسعار السلع التموينية الجديدة لحاملي البطاقات

أضافت وزارة التموين، أن أسعار السلع التموينية الجديدة تم إدراجها بقائمة سلع شهر سبتمبر 2022، المقرر صرفها لأصحاب البطاقات، مضافا عليها السلع الخاصة بقيمة الدعم الاستثنائي والمحدد من قبل الحكومة بـ100 جنيه شهريا لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، الذين تم حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة الأكثر استحقاقا للدعم، طبقا للحصر الحكومي لهم.

أسعار 30 سلعة في شهر سبتمبر

أوضحت وزارة التموين، أن أسعار السلع التموينية البالغ عددها 30 سلعة، المقرر بدء صرفها للمواطنين حاملي بطاقات التموين مع حصة شهر سبتمبر المقبل، تشمل على التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

22- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

26- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

27- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

28- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

29- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

30- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.