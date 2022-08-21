سامي عبد الراضي يكشف تفاصيل وملابسات حريق كارفور الإسكندرية

أكد الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن وزارة الداخلية أعلنت بيانها حول حريق مول «كارفور» بالإسكندرية بعد أقل من ساعة على اندلاعه، وكشفت أن التكييف المركزي الموجود أعلى سطح المبني هو السبب وراء الحريق.

ارتفاع الحرارة السبب في حريق كارفور الإسكندرية

وأوضح «عبد الراضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «cbc» أن ارتفاع درجة الحرارة أدى لاحتراق أجزاء من التكييف المركزي الموجود أعلى سطح المبنى، مؤكدًا أن الجميع ينتظر بيان النيابة العامة حول التحقيقات النهائية في سبب الحريق وكيفية حدوثه.

سبب الدخان الأسود في حريق كارفور الإسكندرية

وأشار «عبد الراضي»، إلى أن الصور المتداولة عن حريق المول سببت حالة من الفزع بين الناس بسبب الأدخنة السوداء الناتجة عن بعض المواد البترولية الخاصة بالصيانة في محيط الحادث.

ولفت غلى أن محافظ الإسكندرية تواجد في موقع الحادث برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، الذي أجرى زيارة للمسشتفيات للاطمئنان على المصابين.

عدد المصابين في حريق كارفور الإسكندرية

وأكد الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، أن عدد المصابين في حريق كارفور الإسكندرية وصل إلى 5 حالات بينهم حالتا اختناق وكدمات بسيطة خلال التدافع، موضحا أن الحريق بدأ من فوق سطح المبنى نزولا للأسفل وليس العكس ولم يبدأ في منطقة المطاعم كما يقال، وامتد لمنطقة ألعاب الأطفال، وتمت السيطرة عليه وتبريد المكان منعا لتجدد النيران ويجري حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحادث.