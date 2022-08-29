بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بـ«زراعي بني سويف»

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بطريق كوم أبو خلاد في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم محمد شعبان علي، 26 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن مع جرح قطعي بالرأس، ورجب صلاح طه، 22 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، مع اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وشقيقه إسلام صلاح طه، 23 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس مع اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وجرى تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.