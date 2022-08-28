الكشف على 4 آلاف مواطن وإجراء 328 جراحة ضمن قافلة طبية بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية والتي تنفذها محافظة الجيزة من خلال التعاون مع مستشفيات الأزهر الشريف، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

توفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وأكد اللواء أحمد راشد أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الدولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وتابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن القافلة تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بالواحات البحرية، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 4049 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء 328 عملية جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك.

صرف الأدوية بالمجان

واطلع محافظ الجيزة على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة، والتي شملت توقيع الكشف الطبي في 21 تخصصا وهي «المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، أمراض النساء والتحاليل والمعامل»، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات.

قوافل طبية في جميع القرى

وأكد «راشد» حرص المحافظة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القرى والوحدات المحلية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وثمّن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر مع الأزهر الشريف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.