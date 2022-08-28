إنجازات حياة كريمة بقنا والإسماعيلية.. مجمع خدمات ومحطات معالجة ووحدات صحية

نشرت مؤسسة حياة كريمة، تقريرا يضم أهم الأرقام حول الإنجازات التي تحققها المبادرة في بعض المحافظات، وما تنفذه من عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تتضمن حياة كريمة للمواطنين.

وتضمن التقرير شرحا مفصلا بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة بمحافظتي قنا والإسماعيلية، بالإضافة إلى انفوجراف يوضح نسب إنجاز المشروعات حتى الآن.

وعرض التقرير، جانبا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق.

مشروعات حياة كريمة في محافظة قنا

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى تنفيذ عدد من المشروعات في أكثر من قطاع بمركز دشنا في محافظة قنا، وعلى رأسها مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية أبو مناع، ومشروع مجمع خدمات المواطنين، ومشروع المجمع الزراعي، ومركز تنمية الأسرة والطفل، الذي انتهت المؤسسة من العمل بها، بالإضافة إلى مشروع تطوير قرية الميات، ومشروع محطة المعالجة الثنائية الميكانيكي بنجع الميات لتنقية مياه الصرف، الذي يعد من أكبر المشروعات في حياة كريمة.

ونشرت المؤسسة، انفوجرافا يوضح نسب الإنجازات في المحافظة التي جاءت على النحو التالي:

مشروعات حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت حياة كريمة، نسب إنجاز تنفيذ مشروعاتها في قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، إذ تابع فريق مؤسسة حياة كريمة مجموعة من المشروعات التي تتم في أكثر من قطاع؛ أهمها مشروع مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية الذي انتهت المؤسسة من تنفيذهما بالكامل، وكذلك الانتهاء من عمليات رفع كفاءة المبنى الإداري، واقتراب الانتهاء من تنفيذ الملعب القانوني بالمركز، مشيرة إلى الانتهاء من كوبري تل الحبوة، واقتراب تسليم كوبري مصرف بالوظة، فضلا عن الانتهاء من نقطة إسعاف جلبانة وتنفيذ التشطيبات النهائية لمبنى الرعاية والطفولة بالقرية.

ونشرت المبادرة انفوجراف يوضح نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة في قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، التي جاءت موضحة على النحو التالي:

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن العمل لا يزال مستمرا في باقي القرى والمحافظات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري في كافة نواحي الحياة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف المصري.