10 قوافل طبية تجوب قرى حياة كريمة حتى نهاية أغسطس للكشف والعلاج مجانا

منذ اللحظة الأولى، لإطلاق إشارة البدء في مبادرة «حياة كريمة» حرصت المبادرة على الارتقاء بالمجتمع وصحة المواطن المصري، لذا أولت قطاع الصحة اهتماما خاصا، فعمدت المبادرة إلى إطلاق القوافل الطبية المجانية في القرى المدرجة تحت مظلة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

توجه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات حتى 31 أغسطس، للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية، والتي جاءت على النحو التالي:

3 قوافل طبية يوم 29 أغسطس

أشارت الصحة إلى إطلاق 3 قوافل طبية 29 أغسطس بمناطق، العلاقي مركز نصر النوبة محافظة أسوان، اللواء صبيح وعلى مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأبيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

كما جرى إطلاق 6 قوافل يومي 29 و30 أغسطس بمناطق مركز شباب صبري مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، 57 أبو ماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، سيد درويش مركز الحمام محافظة مطروح، قلندول مركز ملوي محافظة المنيا، ومركز طبي تبين أول حي التبين محافظة القاهرة، والأمراء مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بدهشور حي البدرشين محافظة الجيزة، وذلك في يومي 30 و31 من الشهر نفسه.

التخصصات المتاحة بقوافل حياة كريمة

وحددت وزارة الصحة التخصصات التي تتضمنها القوافل، وهي النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، مشيرة إلى تغير أماكن تلك القوافل يوميًا، من أجل ضمان وصولها لكافة المناطق المستهدفة.