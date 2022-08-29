«حياة كريمة» داخل العمق الاستراتيجي لسيناء.. تجمعات تنموية على الطراز الأوروبي

التجمعات التنموية أحد المشروعات القومية في شبه جزيرة سيناء، هي عبارة بيوت أنشئت على الطراز الأوروبي، مخصص لكل منزل مساحة 5 فدادين بغرض الزراعة، وتهدف تلك التجمعات التي أنشئت ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى جذب نصف مليون مواطن إلى سيناء شمالا وجنوبا.

تجمعا «السحيمي» و«الحمة» برأس سدر ضمن التجمعات التنموية السبعة المخصصة لمحافظة جنوب سيناء، وجرى تسليم عقود البيوت والأراضي للمواطنين في المنطقتين بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

6 مليارات جنيه لإنشاء 18 تجمعا

6 مليارات جنيه تقريبا انفقتها الدولة في قلب سيناء لإقامة 18 تجمع تنموي في محافظتي شمال وجنوب سيناء، بهدف تعميرها وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أهالي سيناء الذين جرى تخصيص 50% لهم من هذه التجمعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تجمعا «السحيمي» و«الحمة» على بعد 80 كيلو مترا من الطرق الدولي بشرم الشيخ، وعلي بعد 75 كيلو من نفق الشهيد أحمد حمدي، بالقرب من صدر حيطان بوسط سيناء.

حياة كريمة في التجمعات التنموية

حياة كريمة مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوي المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال توفير كافة الخدمات والمرافق.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مبادرة حياة كريمة في محافظة جنوب سيناء انطلقت منذ عامين بتوجيهات من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التجمعات التنموية بالمحافظة هي حياة كريمة فعلا للمواطن حيث جرى انشاء بيوت على الطراز الأوروبي في قلب سيناء، مرفقة بالكامل، مخصصة للمستفيدين من مشروع التجمعات التنموية.

وتابع أنه جرى إقامة هذه التجمعات في العمق الاستراتيجي لسيناء بإجمالي 570 منزلا و2850 فدانا للمواطنين في 7 تجمعا، والهدف هو تعمير سيناء وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية زراعية لتكون نواة لقرى ومدن في المستقبل، وهذا هو الهدف من إقامتها.

وأشار إلي أن ما يحدث في سيناء من خلال التجمعات التنموية هو ملحمة بكل المقاييس برعاية الرئيس السيسي.

المهندس خالد خضر مدير شركة المنفذة لمشروع التجمعات التنموية في مدينة رأس سدر، قال إن المنازل التي جري إقامتها في كل التجمعات صممت لتكون عبارة عن فيلا صغيرة علي الطراز الأوروبي، حيث جرى إنشاء كل منزل مستقل بذاته وله مساحة خالية في الخلف والأمام.

وأضاف أن المنزل مساحته الفعلية 200 متر مربع، يتكون من 4 غرف مساحة الغرفة 4*4 أمتار، 3 غرف معيشة وغرفة مخصصة لاستقبال الضيوف ولها باب منفصل مثل باب المنزل الرئيسي، حمام ومطبخ كبير مساحته 4*4 أمتارضمن مكونات البيت، بالإضافة إلي فناء خلفي مساحته 80 مترا مربعا وله مدخلين الأول من داخل المنزل والثاني بوابة حديدية خلف المنزل.

500 عامل في التجمعات التنموية

وأكد المهندس أنهم أنشأوا 3 تجمعات في مدينة رأس سدر، وعدد العمال الذين شاركوا في تنفيذ هذه المهمة القومية نحو 500 عامل بطريق مباشر وغير مباشر، وقال إنه جرى الاستعانة بأهالي التجمعات في الأعمال.

وأوضح أن البيت له سلم داخلي وهو مصمم لإقامة طابق ثاني، مؤكدا أن البيت جرى تسليمه للمواطنين مجهز خمس نجوم ومزود بكل التشطيبات الداخلية من مياه وكهرباء وصرف صحي وجاهز للسكن، مشيرا إلى أن كل تجمع يضم مسجدا، مدرسة، ملعب كرة خماسي، ديوان للموظفين، نقطة طبية، والأرض الزراعية تقع علي مسافة 1.5 كيلو متر من التجمع.