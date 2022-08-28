«الإسكان» تشارك في ملتقى «شباب العاصمة الإدارية الجديدة» بحضور 1500 فرد

تشارك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة غدا الاثنين بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 1500 شاب من ممثلي الوزارات والمؤسسات.

يأتي ذلك في إطار الحرص على المشاركة في هذا الحدث الذى يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابيةـ خاصة أن الشباب لهم دورهم الفعال في بناء الجمهورية الجديدة، الذي تؤمن به القيادة السياسية وتدعمه وتسانده، بجانب أنَّ الإنجازات والمشروعات الحضارية التي تشهدها مصر الآن في إطار عملية التنمية الشاملة ستكون مسؤولية الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ملقاة على عاتق الشباب، قادة المستقبل.

جهاز العاصمة الإدارية

ومن المقرر أن يستعرض جهاز العاصمة الإدارية، ممثلا عن وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية خلال فعاليات الملتقى، الدور الحيوي للوزارة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمدينة ومنها منطقة الأعمال المركزية CBD، التي تضم 20 برجا يتوسطها البرج الأيقوني أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترًا، وكذا مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» الذي يعد بدوره اكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم، يحوي العديد من المعالم المهمة من بحيرات مائية وحدائق متنوعة وجميع الخدمات أيضًا.

كما يستعرض مشروع الحي السكني الثالث R3 بمساحة 1016 فدانًا تقريبًا، ويضم 24 ألف وحدة سكنية تقريبا منها منطقة فيلات، وايضا مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة 885 فدانًا، يضم 22 ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، إذ يجرى تنفيذ الحي طبقًا للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجًا بالطراز الفرنسي الحديث ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

كما ينفذ الجهاز أعمال المرافق للمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان التي تشمل أعمال شبكات الصرف الصحي والمياه والري والكهرباء ومحطة معالجة الصرف الصحي والخطوط الناقلة للمياه من نهر النيل حتى العاصمة، وتشمل أيضًا محطة تنقية المياه، إلى جانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام لبعض المناطق منها الحي الحكومي ومنطقة البنوك وبعض المحاور الرئيسية والميادين بالعاصمة الإدارية.

المدن الجديدة

وتسهم وزارة الإسكان في إنشاء وإقامة وتطوير وتنمية عدد كبير من المدن الجديدة بالدولة المصرية، التي تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والتنموية. كما سيتمّ إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية كمدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهما من مدن الجيل الرابع وجميع المدن الحالية والمستقبلية، التي تخدم تحقيق أهداف رؤية مصر المستقبلية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.