وزير الكهرباء: خطة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يونس علي جيدي وزير الطاقة الجيبوتي والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

تأتي تلك الخطوة، تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية المصرية، لتدعيم أواصر التعاون مع إفريقيا، وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية، ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطة لزيادة الطاقات المتجددة

أشاد شاكر، في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين والدول الإفريقية، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأشار الوزير، خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة، من خلال خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023، لافتا إلى أن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء، لتحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء، من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحا الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، التي ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية، من نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

تعاون مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد الوزير، أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأوضح شاكر، أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا، باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، إذ تعمل حاليا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

ولفت إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية، ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والاهتمام بالتقدم فيها، والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

جيبوتي تتطلع للاستفادة من قطاع الكهرباء المصري

وأشاد الوزير الجيبوتي بعمق العلاقات بين البلدين، وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، معربا عن رغبة بلاده في استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين، وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية، ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد تطلع بلاده للتعاون المثمرمع قطاع الكهرباء المصري، ونقل الخبرات المصرية في مجال الطاقة المتجددة والتدريب، وأيضا تصميم الشبكات، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي يوليه للتعاون مع مصر.​