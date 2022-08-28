625 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و شركة السويدي إليكتريك T&D وشركة مدكور للمشروعات، في إطار استكمال تلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، وفى إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق وذلك لتنفيذ الآتي

تلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان أن توقيع العقد الأول مع شركة السويدي إليكتريك T&D وهو عقد محطة محولات روافع «ترعة الحمام 7» و«NDHPS7 جهد 220/66/22ك.ف سعة 3*175+5*40 م.ف.ا»، من النوع المعزول بالغازGIS بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية 563,3 مليون جنيه مصري وبمدة تنفيذ 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وهو أيضًا ضمن مشروعات الدلتا الجديدة واستكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.

توسيع محطة محولات مستقبل مصر

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في البيان، إن العقد الثاني والذي تم توقيعه مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتي خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز«GIS» كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة «70 م.ف.أ» ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء.

القيمة الإجمالية للعقد 61,7 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ 4 أشهر

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن القيمة الإجمالية للعقد بما يعادل 61,7 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد.