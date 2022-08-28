لو شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع خلص.. خطوات طلب خدمة «سلفني شكرًا»

يتعرض الكثيرون لموقف انتهاء شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بدون الانتباه إليها، ما يجعلهم في حيرة من أمرهم، خاصة إذا كنا في نهاية الشهر، لكن الشركة القابضة للكهرباء أعلنت عن تفعيل خدمة جديدة وهي «سلفني شكرًا» والتي تتيح لصاحب العداد تشغيل الكهرباء لمدة 48 ساعة بدون رصيد، على أن يتم سحب قيمة الرصيد بعد الشحن مباشرة.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستفادة من خدمة سلفني شكرًا الخاصة بشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، ووفق الشركة القابضة للطاقة.

خطوات الاستفادة من خدمة سلفني شكرًا

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع الـ 9 التابعة لها جميع المناطق في الجمهورية خدمة سلفني شكرًا على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وذلك من خلال خطوات بسيطة هي كالتالي:

بعد انتهاء شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، يتم وضع كارت الكهرباء في العداد، وسيتم إعادة تشغيل الطاقة لمدة 48 ساعة، على أن يتم خصم قيمة الاستهلاك بمجرد الشحن.

العدادات التي تتوافر بها خدمة سلفني شكرًا

وتتاح خدمة سلفني شكرا على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع التي تم إنتاجها بداية من 2019 وحتى الآن، أما العدادات القديمة فلا تتوفر بها هذه الخاصية.

قيمة رسوم خدمة العملاء بالعدادات مسبوقة الدفع

ووفق البيان، فإن قيمة المبالغ التي يتم خصمها مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد الكارت في نهاية الشهر، يتم حسابها كالآتي:

الشريحة الأولى يتم خصم جنيه واحد فقط.

الشريحة الثانية يتم خصم جنيهين

الشريحة الثالثة يتم خصم 6 جنيهات

الشريحة الرابعة تكون خدمة العملاء نحو 11 جنيهًا

الشريحة الخامسة فيتم تحصيل حوالي 15 جنيهًا

الشريحة السادسة يتم خصم 25 جنيهًا

الشريحة السابعة يتم خصم 40 جنيهًا