طالبة بالجامعة اليابانية تحصد «الذهبية» في بطولة الجمهورية لرمي الرمح

قال الدكتور حاتم محمود المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الطالبة تسنيم عصام غريب بالفرقة الثانية فى برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» حصدت المركز الأول في مسابقه رمي الرمح ببطولة الجمهوريه تحت 23 سنة.

الجامعة المصرية اليابانية: نهتم بالأنشطة الطلابية

وأوضح «محمود»، في بيان اليوم، أن الجامعة اليابانية تهتم بدعم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية.

وأشار الى أن الجامعة تفتخر بجميع طلاب الجامعة خاصة المتميزين علميا ورياضيا وثقافيا، وتقدم كل الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في المسابقات المختلفة، كما توفر ملاعب وحمام سباحة للتدريب وصالات تدريب ومدربين على أعلى مستوى.

منح التفوق الرياضي في الجامعة المصرية اليابانية

ويعد هذا الانتصار مكسب آخر للطالبة، حيث تقدم الجامعة المصرية اليابانية منحا للطلاب الحاصلين على ميداليات ذهبية، فضية آو برونزية في بطولات عالمية، عربية، أفريقية أو محلية فى لعب فردية أو جماعية يحصلون على منح اعفاء من المصروفات الدراسية.

وبحسب قوانين الجامعة المصرية اليابانية، فإن نسبة الإعفاء من المصاريف للطلاب الحاصلين على بطولات الجمهورية تصل إلى 80% من نسبة المصاريف، و90% للبطولات العربية والإفريقية، فيما تبلغ نسبة الإعفاء 100% للطلاب الحاصلين على بطولات عالمية أو ميداليات أولمبية.

يذكر أن جميع المنح لا تشمل مصاريف إعادة أي مقرر بناء على رسوب الطالب، أو طلبا لتحسين التقدير، فيما يجوز الجمع بين أكثر من منحة شريكة أن تكون المنح مختلفة ولا يجوز تكرار نفس المنحة.