الجامعة اليابانية: نهدف إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل الإقليمي والدولي

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الطالب لا ينجح إلا إذا دخل مجال يحبه، وبالتالي لا يجب الضغط عليه لتغيير ميوله، ولكن المؤسسات التعليمية يجب أن تجهز الطلاب لاحتياجات سوق العمل، حيث يجب أن تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل الإقليمي وسوق العمل الدولي.

ثروة هائلة من الشباب يجب استغلالها

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «لدينا ثروة هائلة من الشباب يجب استغلالها وثقلها، وهناك مؤشرات جغرافية تشير إلى أن هناك قارات من حولنا سيكون من بين كل فردين يحالوا إلى التقاعد سيدخل بدلا منهما شخص واحد، ولكن في مصر خلال 10 سنوات فإن كل شخص يحال إلى التقاعد 3 منهم سيدخلون سوق العمل».

يجب علينا تأهيل كل شبابنا بأكبر قدر من التعليم العالي

وتابع رئيس جامعة مصر اليابانية: «هذا يعني أننا يجب علينا تأهيل كل شبابنا بأكبر قدر من التعليم العالي، لاحتياجاتنا المحلية والعالمية»، موضحًا أن الجامعة المصرية اليابانية تلتزم بما يعلن بالحد الأدنى للجامعات الخاصة رغم أنها جامعة حكومية، ولكن هناك امتحانات قبول، التي ستبدأ غدا، الثلاثاء.

وأردف رئيس الجامعة المصرية اليابانية، «بنعمل امتحان كل أسبوع، وسنستقبل 1200 طالب هذا العام، وسجل في الامتحانات لدينا أكثر من 3000 طالب، والجامعة المصرية اليابانية ذات فكر مختلف ونؤهل طلابنا لسوق العمل».