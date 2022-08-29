بوتين: الدول الإسلامية شريك تقليدي لروسيا في حل القضايا العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن كافة الدول الإسلامية، شريك تقليدي لبلاده في حل القضايا والأزمات العالمية، وجاء ذلك في برقية تحية قدمها «بوتين» للحاضرين في قمة قازان العالمية للشباب خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجاري، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

«بوتين»: الدول الإسلامية شريك تقليدي لروسيا

وأضاف المتحدث الرسمي للكرملين، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب عن مساندة الدول الإسلامية لروسيا، قائلا: «دول العالم الإسلامي هي شريك روسيا التقليدي في حل العديد من القضايا الملحة في الأجندة الإقليمية والعالمية وفي الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية».

وفى السياق ذاته، أشار «بوتين»، إلى أن اختيار مدينة قازان الروسية عاصمة للشباب لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد المستوى العالي لعلاقات روسيا مع تلك المنظمة، معربا عن أهمية مشاركة جميع الشباب من مختلف الدول بشكل متزايد في مثل تلك القمة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

قازان الروسية عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022

وصرح «بوتين»، أن القمة التي تجري خلال الفترة بين 27 و30 فى أغسطس الجاري ضمن فعاليات «قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي - 2022»، ستساعد في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب روسيا والدول الإسلامية، متمنيا لكافة المشاركين في الفعاليات النجاح والازدهار والتوفيق.

ويشار ألى أن أكثر من 300 شخص من نحو 70 دولة، بما في ذلك الجزائر وبنجلاديش وبنين ومصر وإندونيسيا والعراق وإيران وكازاخستان والكاميرون والنيجر وكندا ومملكة البحرين ولبنان وليبيا وماليزيا والمغرب والإمارات وعمان وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها، شاركوا فى قمة قازان عاصمة الشباب بروسيا.