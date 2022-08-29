اليوم.. تشييع جثمان جورج الراسي من كنيسة «القديسين سارجيوس»

يشيع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي اليوم الاثنين، إلى مثواه الأخير، إذ يُقام اليوم قداس صلاة الجنازة عليه، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، وذلك في الثالثة بتوقيت لبنان، وذلك حسبما أعلنت جريدة «نداء الوطن» اللبنانية.

أسرة الراحل جورج الراسي تستكمل استقبال المعزيين

وتستكمل أسرة الراحل جورج الراسي في استقبال المعزيين، بصالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً، إذ بدأوا أمس بتلقي العزاء، وأقيم في المكان ذاته من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً.

وفاة جورج الراسي متأثرًا بحادث سير

وكانت جورج الراسي رحل عن عالمنا، صباح يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 39 عامًا، وذلك بسبب تأثره في حادث سير، بعد أن صدمت سيارته بحاجز أسمنتي على طريق المصنع، على الحدود اللبنانية السورية، وذلك حسبما أعلن الدفاع المدني اللبناني الذي كشف عن تفاصيل الحادث عبر بيان على حسابه الرسمي على «تويتر».

تقرير الطب الشرعي لجسد الفنان الراحل جورج الراسي

وكان المحامي أشرف الموسمومي صرح لوسائل إعلام لبنانية، بتقرير الطب الشرعي، لجسد الفنان الراحل جورج الراسي، إذ أكّد أنَّ الجثة سليمة، ولكن هناك كسور في القفص الصدري والرأس، وذلك نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية.

ولفت إلى أنَّ الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، والحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة «الأوتوستراد الدولي».