والدة جورج الراسي تنهار في عزائه: «راح يسترزق كرمال يربي ابنه» (فيديو)

انهارت إلهام حبيب خوري، والدة الفنان الراحل جورج راسي، في حالة من الانهيار، أثناء العزاء المقام الآن في كنيسة القديسين بمدينة المنصف في محافظة جبل لبنان، قائلة إنّ نجلها برغم كونه مطرب إلا أنّه كان يعمل من أجل إعالة نجله الوحيد «جو»، وتابعت: «راح يسترزق كرمال يربي ابنه.. طلع من 10 أيام ورجع بسلام، لكن في تلك المرة تفاجأ بحاجز اسمنتي في منتصف الطريق دون وجود أي علامات لوجوده».

والدة جورج الراسي تنهار في العزاء

وتحدثت الفنانة نادين الراسي شقيققة الفنان الراحل جورج الراسي، عن الفاجعة التي تعيشها العائلة بسبب فقدان الشاب الذي لم يتجاوز الـ40 عاما، وأكدت أنّ وفاته بسبب الإهمال وقلة الخدمات على الطريق الحدودي السوري اللبناني، حيث كان الطريق دون إنارة أو إشارة تحذيرية عن وجود حاجز إسمنتي في منتصف الطريق.

والدة الراحل #جورج_الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. pic.twitter.com/9Fq4WTvPWc — Bila Rakaba (@BilaRakaba) August 28, 2022

موعد وتفاصيل عزاء وجنازة الفنان جورج الراسي

وتقيم العائلة العزاء في رحيل جورج الراسي، اليوم وغدا بداية من الساعة الثانية عشر بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف، بينما تقام الصلاة على جثمانه في تمام الساعة الثالثة من ظهر الغد، بالكنيسة نفسها، وطلبت عائلة الفنان الراحل من المعزيين التبرع للكنيسة بدلا من شراء الأكاليل.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب جورج راسي في الساعات الأولى من صباح الأمس، على الطريق الحدودي أثناء عودته من سوريا، حيث اصطدمت السيارة بحاجز اسمنتي أدى إلى تهشيم مقدمة السيارة ليتوفى متأثرا بإصابته، بالإضافة إلى وفاة مديرة أعماله التي كانت بصحبته.