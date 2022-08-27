موعد ومكان جنازة وعزاء زينة المرعبي منسقة أعمال جورج الراسي

أعلنت أسرة الراحلة زينة المرعبي، التي توفيت إثر حادث اليوم رفقة الفنان اللبناني جورج الراسي، موعد ومكان صلاة الجنازة وتلقي العزاء.

موعد صلاة الجنازة على الراحلة زينة المرعبي

قررت أسرة الراحلة زينة المرعبي، إقامة الصلاة على الجثمان غدا الأحد، بمسجد طينال مطبعة الشهال، وذلك عقب صلاة الظهر.

موعد ومكان عزاء زينة المرعبي

وأوضحت الأسرة أن يجري استقبال التعزية قبل الدفن في منزل والدها الكائن بشارع «الكوندور بجانب مكتبة صابونة بناية العلاء طابق 7»، ويومي الإثنين والثلاثاء للرجال والنساء في قاعة مسجد الوفاء طرابلس ـ الضم والفرز، من الساعة 5 عصرا وحتى 7 مساء.

وتوفيت زينة المرعبي، وتركت بناتها «نايا، يسما، وزينة المقدم»، كما أن شقيقاتها شيرين المرعبي مديرة فرع في بنك عودة.

وكانت زينة المرعبي، تتواجد مع الفنان الراحل جورج الراسي، لأنها المنسقة الخاصة لأعماله، وكانت بصحبته في دمشق خلال إحيائه حفلا غنائيا هو الأخير له قبل وقوع الحادث.

حادث الفنان جورج الراسي وزينة المرعبي

وكان المحامي أشرف الموسمومي، كشف عن أن التحقيقات انتهت بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد الاستماع إلى إفادة والد جورج الراسي، موضحة أن الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، والحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي.