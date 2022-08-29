محادثة بين جورج الراسي وابنه قبل وفاته: «اشتقتلك قد الكون» (فيديو)

لا يزال خبر مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي، صباح السبت، عن عمر يناهر الـ39 عاما، في حادث تصادم على الحدود اللبنانية السورية، يمثل صدمة لدى محبيه ومتابعيه، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر محادثة أجراها الفنان الراحل جورج الراسي مع طفله «جو»، وذلك قبل وفاته، بحسب موقع قناة «العربية».

ابن #جورج_الراسي لوالده: “اشتقتلك قد الكون انا قلبي بيموت فيك”



يتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثّر يظهر من خلاله الفنان الراحل جورج الراسي وهو يخاطب نجله جو الراسي وذلك قبل وفاته، ويسأله عما ان كان قد اشتاق اليه.



حيث ردّ جو قائلاً: “اشتقتلّك قد الكون" pic.twitter.com/4uhVVPt2mh — هنا لبنان (@thisislebnews) August 28, 2022

محادثة بين جورج الراسي ونجله

وظهر الصغير في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: «اشتقتلّك قدّ الكون»، ويضيف: «أنا قلبي بموت فيك».

وللفنان جورج الراسي ابن وحيد هو «جو» من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، وتربطه بطفله علاقة مليئة بالحب، فقد كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وشاركه الغناء في احدى حفلاته.

جورج الراسي لابنه: أنا عايش كرمالك

كما كان ينشر أكثر من صورة مع طفله الوحيد «جو» وعبّر عن حبه الكبير له، ومن بين الصورة المنشورة صورة يظهر فيها جورج وهو يحمل ابنه وكتب: «أنا عايش كرمالك».

وتقيم العائلة العزاء في رحيل جورج الراسي، اليوم الاثنين، بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة السابعة مساءً، في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف، بينما تقام الصلاة على جثمانه في تمام الساعة الثالثة من ظهر الاثنين، بالكنيسة نفسها، وطلبت عائلة الفنان الراحل من المعزيين التبرع للكنيسة بدلا من شراء الأكاليل.