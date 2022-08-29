الرئيس الأوكراني: مستعدون لتقديم الغاز إلى أوروبا من مخزوناتنا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، أن بلاده مستعدة لتقديم الغاز لأوروبا من مخزوناتها من الغاز، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة العربية الإخبارية.

«زيلينسكي »: روسيا تمنع أوروبا من ملء الغاز الروسي

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،لاإلى أن روسيا تحاول منع الدول الأوروبية من ملء مخزونها من الغاز.

روسيا تضعف أوروبا

وأضاف «زيلينسكي»، أن روسيا تحاول إضعاف أوروبا عن طريق «الإرهاب الاقتصادي».

ووجهت الرئاسية الروسية «الكرملين» رسالة إلى أوكرانيا، مفادها أنه يجب على «كييف» وقف التوترات قرب محطة زابوريجيا النووية لأنها تهدد أوروبا، بحسب ما نقلته شبكة قناة العربية الإخبارية.

ويشهد محيط محطة زابوريجيا التي تسيطر عليه القوات الروسية، قصفا متكررا، تبادلت فيه الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، يدعو إلى ضرورة نزع السلاح من محطة زابوريجيا وأن تكون بعيدة عن محيط الاشتباكات.