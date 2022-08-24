الرئيس الأوكراني: مصرع وإصابة 65 شخصا في قصف روسي لمحطة قطارات بدنيبرو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، مقتل 15 وإصابة 50 شخصا في قصف روسي لمحطة قطارات في دنيبرو، وفق نبأ عاجل لقناة العربية.

قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك

وأكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.

وقال «زيلينسكي» في وقت سابق من اليوم، إنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتولى الإشراف الدائم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

الضغط على روسيا للتوقف عن الابتزاز النووي

وطالب مجلس الأمن الدولي خلال عقد جلسة خاصة بأوكرانيا، بالضغط على روسيا، للتوقف عن الابتزاز النووي، مشيرًا إلى أنّ روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.