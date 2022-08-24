الرئيس الأوكراني: سنستعيد السيطرة على دونباس والقرم مهما كان الثمن

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستسعيد السيطرة على دونباس والقرم بأي طريقة ممكنة، ومهما كان الثمن، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف زيلينسكي، «ننشد الآن الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام».

احتفالات أوكرانيا بيوم الاستقلال

وتحتفل أوكرانيا اليوم بمرور 31 عاما على انفصالها عن الاتحاد السوفيتي بالتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

فى سياق متصل، قالت الاستخبارات البريطانية، إن هجوم روسيا على دونباس يحقق تقدما ضئيلا، مشيرة إلى أن الحرب على أوكرانيا كلفت روسيا كثيرا.

وأوضحت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تركز على أهداف متواضعة في شرق وجنوب أوكرانيا، مضيفة «أهداف روسيا في أوكرانيا تواضعت بعد أن فشلت بتحقيق أهدافها».

وأضافت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا فشلت في تحقيق هدفها باحتلال أوكرانيا والإطاحة بحكومة كييف.