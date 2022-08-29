طارق الشيخ يطرح أحدث أغنياته «ودوني البحر» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ على يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته «ودوني البحر»، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه على فترات.

أغنية طارق الشيخ الجديدة

والأغنية بدأها طارق الشيخ بغناء موال شعبي درامي حزين، يعبر به عن حالة شخص تعرض للغدر في الحب، مع ترجمة فنية صادقة لما يشعر به من ألم وجرح فى الغرام.

ودوني البحر كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أشرف البرنس وإنتاج مشترك بين شركتي Digital Sound و MS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفي وتوزيع شركة Digital Sound.

كلمات أغنية ودوني البحر

ويقول مطلع اغنية ودوني البحر:

يا مسا التماسي

على ناسي ناسي ناسي ناسي ناسي

أعز ناسي اللي خلوا بيا وبيتوا النية

على جرح وأذية وفرطوا فيا

ودوني البحر البحر

ورجعوني عطشان

وفاضي كاسي يو ياما حذروني آه من الويل والمآسي

توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي

مجاش على مقاسي

ودوني البحر البحر

ورجعوني عطشان

وفاضي كاس يو ياما حذروني آه من الويل والمآسي

توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي

مجاش على مقاسي

واللي عشمونا ليه يغفلونا

مش حرام عليهم ليه تنام عينيهم

واحنا سهرونا ع نار

ويقلبونا واللي عشمونا ليه

يغفلونا مش حرام عليهم ليه تنام عينيهم

واحنا سهرونا ع نار ويقلبونا في مشاعرنا قلبونا

وعرفوا يجيبونا وروني الجنة الجنة

ووصلوني يا ناس فوق السحاب وفي لحظة نزلوني آه للنار والعذاب