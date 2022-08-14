تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا، واستخدما أسلوب انتحال صفة رجال شرطة بدائرة قسم الأزبكية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير مباحث العاصمة إخطار يوضح أنه حال مرور قوة أمنية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وقع على أسماع ظباط القوة صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وبالتوجه إلى مصدر الصوت تبين استيقاف شخصين لهما معلومات جنائية لأحد المارة والتحصل على مبالغ مالية منه عنوة بعد إيهامه بأنهم من رجال الشرطة، وحال شك المجني عليه في أمرهم تعالت صرخاته مستنجدا بالمارة.

ضبط المتهمين

وتم ضبط المتهمين وجرى اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بأنها يستخدمان أسلوب انتحال الصفة للتحصل على أموال بطرق غير مشروعة من المواطنين.

كما كشفت التحريات أن تلك الواقعة لم تكن الأولى للمتهمين، وتبين أنهما يقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والفيوم.

وقال المجني عليه، إنهما استوقفاه حال عودته من عمله بدائرة القسم، وأوهماه بأنهما رجال شرطة وتحصلا على مبالغ مالية منه دون وجه حق، وحال شكه في أمرهما استغاث بالمارة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وأصدرت قرارتها المتقدمة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير التحقيقات في الواقعة.