تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في مطروح بحوزته مخدرات بـ1.5 مليون جنيه

«شغالين في تجارة المخدرات بقالنا فترة وتحديداً الحشيش، والعملاء من منطقة الضبعة في مطروح.. وكنا بنلف عليهم ونقابلهم في مناطق معينة عشان نسلمهم المخدرات»، بهذه الكلمات اعترف أحد المتهمين بتجارة المخدرات بتفاصيل الواقعة بالتعاون مع آخرين.

«الوطن» تستعرض تفاصيل تلك الواقعة، وكواليس القبض على التشكيل العصابي المتخصص في تجارة المخدرات، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية وجهات التحقيق فيما يتعلق بالواقعة.

تجارة المخدرات في الضبعة

على مدار الفترة الماضية، تحالف 3 شباب لتكوين تشكيل عصابي في تجارة المخدرات داخل منطقة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، ومقابلة زبائنهم في مناطق محددة في سرية تامة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع اكتشاف أمرهم.

أجهزة الأمن تتبع أفراد التشكيل العصابي

وفور وصول معلومات إلى أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بشأن هؤلاء الأفراد، بدأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في جمع المعلومات والتحريات بشأن هذا الأمر.

تحديد هوية المتهمين واستهدافهم في سيارة نصف نقل

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية التشكيل العصابي وضبطهم اليوم، أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل حمراء اللون في منطقة الضبعة، وبحوزتهم 220 طربة مخدر الحشيش بإجمالي 22 كيلوجرام، وهو ما يعادل قيمة مالية تصل 1,540,000 مليون جنيه.

اعتراف المتهمين بتجارة مخدر الحشيش

ولم يجد المتهمين الثلاثة مفرا إلا الاعتراف بعدما واجهتهم الأجهزة الأمنية بالمضبوطات التي كانت معهم في السيارة النصف نقل، وأيدوا كل ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.