«المركزي»: ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالميًا إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع الدولار الأمريكي للشهر الثاني على التوالي مقتربًا من أعلى مستوياته في 20 عامًا، مدعومًا بتوقعات لتشديد أقوى للسياسات النقدية.

أسباب صعود الدولار الأمريكي

وأضافت النشرة الشهرية للمركزي عن أداء الأسواق العالمية خلال يوليو 2022 أنَّ التوقعات زادت بشأن وصول زيادات الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة إلى 100 نقطة أساس، خاصة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي تجاوز تقديرات الإجماع، مؤكدة أن الدولار فقد في وقت لاحق بعض المكاسب مع تراجع حدة هذه التوقعات.

سعر اليورو يتراجع

وتابعت النشرة رصدها للعملات العالمية بأن سعر اليورو سجل تراجعًا، حيث وصل إلى مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، بسبب تباعد السياسات النقدية للجانبين، بالإضافة إلى توترات إمدادات الغاز على خط أنابيب نوردستريم.

سعر الجنيه الإسترليني

فيما أنهى الجنيه الإسترليني الشهر دون تغيير تقريبًا على الرغم من الانخفاضات التي شهدها في وقت سابق من الشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي، حيث تم تعويض الخسائر في وقت لاحق من الشهر مع تراجع الدولار.

أسعار الذهب تتراجع للشهر الرابع على التوالي

كما تراجعت أسعار الذهب للشهر الرابع على التوالي نتيجة لارتفاع الدولار وتوقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو.

سعر برميل النفط

وأشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي عن أداء الأسواق العالمية خلال يوليو 2022، إلى انخفاض سعر خام برنت للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ مع تنامي المخاوف من انخفاض معدلات الطلب بعد تجدد القيود الصينية جنبًا إلى جنب مع ظهور إشارات على بدء التباطؤ.

أسعار الغاز الطبيعي

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي (51.71%)، مسجلة أكبر زيادة لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2008، مدفوعة بعدم الاستقرار المستمر بشأن الإمدادات الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب نوردستريم.