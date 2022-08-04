شعبة الذهب: الأسعار وصلت اليوم لأعلى مستوى شهري في الأسواق العالمية

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب وصل اليوم بالأسواق العالمية والمحلية لأعلى مستوى له في شهر واحد.

وأرجع «ميلاد»، في بيان له، ارتفاع أسعار الذهب العالمية لمجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع، كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية، وآثار العقوبات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي، ما دفع الأسواق إلى حالة من التخبط أسفرت عن تراجع أسعار الذهب خلال الشهر الماضي.

تأثير حالة التضخم بالأسواق الأمريكية

وأضاف: «ومع استمرار حالة التضخم بالأسواق الأمريكية بالرغم من السياسة النقدية المتشددة، التي شملت رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها، عاود الذهب للارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل لأعلى مستوى شهري خلال تعاملات اليوم».

أسعار الذهب اليوم

وحول أسعار الذهب، قال «ميلاد»، إن سعر الأوقية العالمي وصل إلى 1784 دولارًا، بينما وصل سعر جرام 21 إلى 1065 جنيهًا، ووصل سعر الجرام عيار 24 إلى 1217 جنيهًا، أما عيار 18 فسجل 913 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 8520 جنيها.