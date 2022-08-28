سعر الدولار اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن تحركات العملة الأمريكية «الدولار» بشكل يومي أمام باقي عملات دول العالم، ويعود هذا الاهتمام إلى ارتباط أسعار معظم العملات حول العالم بتحركات الدولار الأمريكي، واعتماد العديد من الدول على الدولار كعملة رئيسية.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الدولار في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، التي جاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس 19.14 جنيه للشراء، و19.2 جنيه للبيع.

- بنك مصر

فيما بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم، 19.14 جنيه للشراء مقابل 19.2 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار إلى 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

-البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، إلى نحو 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.22 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر الدولار داخل بنك المصرف المتحد 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار ببنك قناة السويس اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان اليوم 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.22 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك كريد أجريكول 19.15 جنيه للشراء مقابل 19.22 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 19.14 جنيه للشراء مقابل 19.21 جنيه للبيع.