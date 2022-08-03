مصرع شخص في حادث سير بالساحل الشمالي.. ونقل الجثة لمستشفى العلمين

لقي شاب مصرعه اصطدمت به سيارة ملاكي، منذ قليل، أمام بوابة 5 قرية مارينا السياحية في الساحل الشمالي، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى للحادث، وأخطر اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل الجثة مستشفى العلمين

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى في حادث سير الساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى العلمين التخصصي، ويدعي «عمر محسن علي محمد فراج» 21 سنة من الإسكندرية، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين ومباحث المرور إلى موقع حادث سير مارينا، وجار الفحص من خلال فريق البحث للتعرف على أسباب وقوع الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية بالحادث من عدمه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل بالحادث إلي جهات التحقيق.