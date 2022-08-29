السجن 6 أشهر لـ5 أشقاء أحدثوا عاهة مستديمة لعامل في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين، بمعاقبة 5 أشقاء بالحبس 6 أشهر مع الشغل؛ لاتهامهم بإحداث عاهة مُستديمة بعامل أربعيني، بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

عاهة مستديمة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغًا من المجني عليه «أ. أ. ع»، 42 سنة، عامل، يفيد بتعدي كل من «ش. ش»، 25 سنة، عامل، وأشقائه «خ»، و«ع»، و«و»، عليه بالضرب وإحداث عاهة مُستديمة له.

خلافات سابقة

وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث تربص المتهمون للمجني عليه في أحد الأماكن، ثم اعتدوا عليه بالضرب؛ بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.