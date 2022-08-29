تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على النايل وعرب سات

تردد قناة زي ألوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات، واحدًا من أبرز الترددات التي سيطر البحث عنها عبر المحرك العالمي «جوجل»، إذ يبحث قطاع كبير من المشاهدين عن تردد القناة الهندية التي تقدم محتوى درامي وسينمائي حديث وقديم يعالج القضايا والمشكلات في تلك المنطقة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور العرب.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة وجريدة «الوطن» الإخبارية، نوضح في التقرير التالي تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

ويمكن استقبال بث قناة زي ألوان على القمر الصناعي على التردد التالي:

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11939.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن مشاهدة القناة الهندية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

- القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12111.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي V.

محتوى قناة زي ألوان

وتمنح قناة زي ألوان مشاهديها فرصة للاستمتاع بـ الدراما والافلام الهندية وذلك بعد أن أطلقها رجل الأعمال الهندي «سوبهاش تشاندرا»، لتبدأ بث محتواها من مقرها في دبي.

ويتعرض جمهور قناة زي ألوان الجديد لاستقبال محتوى ومضمون ترفيهي متميز ومتنوع، له القدرة على جذب العديد من المشاهدين لـ الدراما الهندية المختلفة والمتنوعة، كما استطاعت القناة الهندية الوصول إلى محتوى مناسب للجمهور، ومن أبرز المسلسلات التي قامت القناة بإذاعتها «مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية».