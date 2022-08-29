انتهاء أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الزراعية والحكومية في نهطاي بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل كافة العقبات بمختلف المشروعات الجارية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل للريف المصري، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، في قرى «نهطاي، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش، كفر الصارم وكفر الزيتون»، رافقه خلالها نجوى العشيري، السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

مشروعات حياة كريمة في نهطاي

وتفقد محافظ الغربية في نهطاي، مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، والذي تم الانتهاء منهما بنسبة 100%، كما تفقد أعمال إنشاء نقطة شرطة نهطاي والتي يتم بناؤها بتكلفة 5 ملايين جنيه، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، ومركز تنمية الأسرة، ووحدة الحماية المدينة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجيين بالقرية.

وتابع «رحمي» جولته أعمال إنشاء محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش، بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة أكثر من 15 ألف مواطن، كما تفقد أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية.

كما تفقد مشروعات المبادرة في قرية سنبو، حيث قام بتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية سنبو الكبرى، والتي يتم إنشاؤهما بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة أكثر من 12 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومركز تنمية الأسرة إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة ووحدة الحماية المدنية والموقف النموذجي بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الزيتون ومركز شباب كفر الصارم.

تنمية قرى الريف المصري

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 735 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.