محافظ الغربية يفتتح أول منطقة لوحدات الطعام المتنقلة بكورنيش القاصد

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، منطقة وحدات الطعام المتنقلة بطول 500 متر في منطقة كورنيش القاصد بطنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والنائب محمد عريبي والنائب عبد المنعم شهاب والنائبة إحسان شوقي، ونجوى العشيري، السكرتير المساعد، والمحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد عربات الطعام المتنقلة، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع أصحاب العربات والقائمين على إشراف المشروع.

تصميم حضاري للحفاظ على الظهر العام

وصرح محافظ الغربية، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وأضاف المحافظ، أن المشروع له هدف استراتيجي من خلال دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

تخصيص منطقة في كل مدينة

وأشار «رحمي» أن الغربية كانت أول محافظة تضع لائحة استرشادية لتنفيذ القانون عقب صدوره من مجلس النواب، والعمل على ترخيص عربات الطعام المتنقلة في طنطا، مشيراً إلى خطة المحافظة في تخصيص منطقة بكل مدينة على غرار العاصمة.