محافظ الغربية ومطران طنطا يفتتحان كنيسة ماري جرجس ببرما

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، كنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء غباشي بدير، والنائب عبد المنعم شهاب، والنائب محمد فايد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وفي كلمته، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بدعوة نيافة الأنبا بولا لتدشين هذا الحصن العظيم الذي بنيت جدرانه ليس من الحجارة فقط بل من الأصالة والتاريخ والمحبة والتعاون والأخلاق والولاء والانتماء، موجها الشكر والتهنئة للأساقفة الذين شرفوا محافظة الغربية من أنحاء الجمهورية، ولأهالي برما بهذه الكنيسة التي تعد مدرسة للتنوير، مختتما كلمته بتمني دوام الخير والمحبة والاستقرار في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأنباء بولا يرحب بمحافظ الغربية

ومن جانبه، رحب الأنبا بولا بمحافظ الغربية، وضيوف الكنيسة، قائلا: «نرحب بكم في برما المواطنة، والمتأصلة في العلاقة الوثيقة بين الأقباط والمسلمين، برما الاستثمار فهي أول قرية أنشئ بها معمل لتربية الدواجن، برما التي وصفت عدة مرات في كتاب وصف مصر، برما التي تتشرف اليوم بحضور هذا الجمع الكريم من أجل افتتاح أول كنيسة في القطر المصري تحمل اسم ماري جرجس الروماني.

واختتمت الفاعلية بتسليم الأنبا بولا درع الكنيسة لمحافظ الغربية ونائبه، كما تم تكريم الأساقفة وفريق العمل القائم على أعمال التطوير.

حضر اللقاء المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى، نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار وتوابعها.

معلومات عن كنيسة ماري جرحس

يذكر أن كنيسة ماري جرحس أول كنيسة في القطر المصري باسم الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، إذ تم التدشين الأول في 29 مايو 316م بيد البابا الكسندروس الأول البطريك الـ19، وكان التدشين الثاني في 25 مايو 1960 بيد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116، في حين كان التدشين الثالث لها في 27 أغسطس 2022 بيد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.